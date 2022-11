Lo stile di vita Puma entra nel Puglia Village di Molfetta

Giovedì 10 novembre il bellissimoapre al pubblico del Puglia Village. Puma si impone come uno stile di vita che va oltre l'abbigliamento sportivo, un modo di vestire che rispecchia un modo di essere. Chi veste Puma sceglie di essere un campione, sempre.Nel pomeriggio di sabato 12 novembre, a partire dalle ore 16, l'inaugurazione del nuovissimo Store Puma sarà un vero e proprio evento in cui la street culture del brand nato in Germania sarà il motivo che accompagnerà tutta la festa organizzata per questa apertura.Nell'arco del pomeriggio, difatti, andranno in scena una serie di flash mob con protagonisti venti ballerini professionisti che passeranno in rassegna alcuni dei momenti che hanno fatto la storia della street culture, dalla nascita dell'hip hop alla fine degli anni '70, fino alla trap che domina la scena attuale. La selezione musicale sarà affidata a uno dei Dj più iconici e riconoscibili della scena nazionale: Tuppi B, considerato il "signore del Funk", anche ideatore del progetto 'Pooglia Tribe' prodotto dagli 'Articolo 31' e parte della Big Band di Paolo Belli come dj, rapper ed entertainer.Dove c'è sport e musica, non può mancare il Soccer freestyle, con la performance affidata a uno dei più popolari freestylers italiani, nella top 16 nazionali di specialità: Alessandro Colazzo. In coppia con Luca Corlianò, il fenomeno italiano del freestyle proverà a stupire il pubblico con i tricks di altissimo livello.Inoltre, il programma prevede un'animazione interamente dedicata ai più piccoli: il Playground Puma a tema calcio nel quale i bambini saranno invitati da un team di animatori sportivi a giocare con Puma, fare goal e vincere dei fantastici gadget brandizzati.- Nato in Germania, Puma è oggi uno dei più prestigiosi brand di scarpe e abbigliamento sportivo al mondo: la tecnologia di base, proposta per calzature e capi d'abbigliamento, è innovativa sia a livello produttivo che nel design e questo fa di Puma il brand ideale per chi ama lo sport e per chi ama la moda. Ognuno dei modelli proposti è unico, sportivo e casual, grazie alla collaborazione e alla creatività dei tanti stilisti che ne disegnano le collezioni. Un marchio, insomma, che funge da avanguardia nel look casual combinando la tradizione produttiva con la ricerca di materiali sempre innovativi.Per conoscere gli orari di apertura del Village, così come gli orari di collegamento in autobus, è sempre utile consultare il sito www.pugliavillage.it o seguire i canali social ufficiali "Puglia Village".