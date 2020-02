Le opere di Grazia Salierno in mostra al San Martin Hotel

Nel suggestivo scenario del chiostro delle Clarisse all'interno del San Martin Hotel di Giovinazzo, antico convento delle Benedettine, risalente al XIII secolo e situato in via San Domenico Maggiore, sarà presentata l'esposizione delle opere dell'artistaQuesta nuova iniziativa che racconterà di arte bella da vedere e da scoprire è stata organizzata dall'associazione Artefuori e da OPA OPA srl.La mostra, che sarà inaugurata domani, domenica 16 febbraio, alle ore 11.30, darà modo agli ospiti ed ai visitatori di trascorrere una piacevole mattinata tra aperitivi, musica, storia, architettura e arte in compagnia dell'artista. Le opere, con ingresso libero, si potranno visitareogni giorno dalle ore 10.00 alle ore 21.00. La mostra è a cura di, responsabile dell'associazione culturale Artefuori., laureata all'Accademia di Belle Arti di Bari, gestisce un'associazione culturale e artistica ed organizza corsi di pittura per adulti e bambini.«Corpo di chiarità che nulla appanna. Tutto è materia di acceso cristallo, attraverso quel sole che ti segue, che da dentro ti spinge sempre avanti». È prendendo spunto dai versi di Miguel Hernàndez che, critico e curatore della mostra, ha descritto le opere dell'artistascrivendo di lei : «…attraverso i suoi soggetti racconta se stessa: il suo corpo chiaro e puro afferma la sua forza, mentre emana quell'energia che la spinge, la porta avanti e che la sprona a raccontarsi ogni giorno sempre un po' di più, fino a sentirsi completa e senza paure davanti a chi la guarda…».Vernissage domattina, ma per godersi a pieno la mostra c'è tempo sino al 28 febbraio prossimo. Ed il Chiostro delle Clarisse val bene un salto nella struttura alberghiera del borgo antico giovinazzese.