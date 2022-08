Le opere di Anna Maria Fiore in mostra all'IVE di Giovinazzo

Alle ore 20.30 di sabato 6 agosto 2022, all'interno della Sala Primavera dell'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo, verrà inaugurata la mostra personale di pittura dell'artistache si avvale del patrocinio della Città Metropolitana di Bari e del Comune di Giovinazzo.«Talvolta la contemplazione si trasforma lentamente in una forma d'arte – ha detto, Delegato del Sindaco Metropolitano all'IVE - . Nella pittura di Annamaria Fiore è la graduale scoperta della vita o della rinascita a mettere un sigillo di verità sulla esistenza di una umanità distratta. Così, dalla foresta palpitante alle donne che mostrano fiere il proprio corpo, è un continuo divenire di bellezza e incanto tratteggiato dall'abile pennello dell'Artista che si tinge improvvisamente di colori forti e di grande effetto visivo. Una mostra davvero interessante, da gustare con la necessaria calma e attenzione».Al vernissage sarà presente la, Vice presidente della Fondazione CEA di Milano, che da anni è impegnata in una benemerita attività di promozione di giovani talenti artistici e organizzatrice - presso il Naviglio Pavese - di un prestigioso premio internazionale di Arte Contemporanea.La città di Giovinazzo si arricchisce, così, di un importante evento culturale che riempie di arte la intensa estate di eventi in programma. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 20.00 alle 22.30 fino al 13 agosto 2022.