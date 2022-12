Le farmacie di turno a Giovinazzo tra il 18 ed il 23 dicembre

Non solo assistenza per il Covid-19, ma continuo presidio al fianco dei cittadini. Nel periodo natalizio le farmacie di Giovinazzo restano un punto di riferimento importante per una fetta consistente della cittadinanza. Per questo vi proponiamo, come accade settimanalmente, i turni del periodo dal 18 al 23 dicembre.18 dicembre - Farmacia del Mare19 dicembre - Farmacia Fiore20 dicembre - Farmacia Rinella21 dicembre - Farmacia Comunale22 dicembre - Farmacia Del Prete23 dicembre - Farmacia D'Agostino