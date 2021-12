Le farmacie di turno a Giovinazzo durante il ponte natalizio

Restano primo presidio sanitario per la popolazione ed in periodo pandemico stanno assolvendo al ruolo di veri e propri sportelli per la prenotazione delle vaccinazioni. Continua incessante il lavoro delle farmacie cittadine anche in queste giornate di festa. Di seguito vi comunichiamo le farmacie di turno a Giovinazzo tra il 24 ed il 30 dicembre.24 dicembre - Farmacia Fiore25 dicembre - Farmacia Rinella26 dicembre - Farmacia Comunale27 dicembre - Farmacia Del Prete28 dicembre - Farmacia D'Agostino29 dicembre - Farmacia del Mare30 dicembre - Farmacia Fiore