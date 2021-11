Con l'aumento delle prenotazioni per le terze dosi di vaccino anti-Covid, le farmacie giovinazzese rappresentano un avamposto importante per soddisfare le esigenze dell'utenza. Il ruolo in questa fase ancora pandemica è dunque fondamentale. Noi vi proponiamo le farmacie di turno a Giovinazzo dal 27 novembre al 3 dicembre:27 NOVEMBRE - Farmacia Del Prete28 NOVEMBRE - Farmacia D'Agostino29 NOVEMBRE - Farmacia del Mare30 NOVEMBRE - Farmacia Fiore01 DICEMBRE - Farmacia Rinella02 DICEMBRE - Farmacia comunale03 DICEMBRE - Farmacia Del Prete