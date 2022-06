Non solo servizio di routine, ma anche presidio nel contrasto alla diffusione del Covid. Le farmacie giovinazzesi stanno svolgendo anche in questo periodo, in cui è in corso una nuova ondata di contagi, un servizio fondamentale per la cittadinanza. Di seguito le farmacie di turno a Giovinazzo dal 25 giugno al 1° luglio.25 giugno - Farmacia Del Prete26 giugno - Farmacia D'Agostino27 giugno - Farmacia del Mare28 giugno - Farmacia Fiore29 giugno - Farmacia Rinella30 giugno - Farmacia Comunale1° luglio - Farmacia Del Prete