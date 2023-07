Tutte le info per l'utenza

Anche in estate il presidio sanitario rappresentato dalle farmacia del territorio risulta fondamentale per i giovinazzesi, ma anche e soprattutto per chi arriva da fuori.Di seguito vi comunichiamo pertanto le farmacie di turno a Giovinazzo dal 23 al 28 luglio.23 luglio - Farmacia Fiore24 luglio - Farmacia Rinella25 luglio - Farmacia Comunale26 luglio - Farmacia Del Prete27 luglio - Farmacia D'Agostino28 luglio - Farmacia del Mare