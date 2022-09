Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 17 al 23 settembre

Le info utili per l'utenza

La ripresa dei contagi in queste ultime settimane fanno delle farmacie di Giovinazzo un vero e proprio front office per l'utenza. Ma le stesse offrono quotidianamente tutti i servizi base e si rivelano punti di riferimento importante anche e soprattutto a sera o nei fine settimana. Du seguito, pertanto, vi riportiamo le farmacie di turno in città dal 17 al 23 settembre.17 settembre - Farmacia Del Prete18 settembre - Farmacia D'Agostino19 settembre - Farmacia del Mare20 settembre - Farmacia Fiore21 settembre - Farmacia Rinella22 settembre - Farmacia Comunale23 settembre - Farmacia Del Prete