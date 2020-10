Ok solo alle urgenze e a casi gravi

La Regione Puglia ha confermato, con decorrenza immediata fino a nuova disposizione, la sospensione dei ricoveri programmati negli ospedali pubblici e privati, Ircss ed enti ecclesiastici a causa dell'evoluzione delle criticità dell'emergenza Covid, attraverso una nota a firma dell'assessore alla sanità Pier Luigi Lopalco e del direttore del dipartimento salute Vito Montanaro.Saranno effettuati solo quelli di urgenza non differibili, provenienti dai pronto soccorso, e saranno garantite le prestazioni di oncologia, quelle non differibili del percorso nascita, neurochirurgia, cardiochirurgia, chirurgia pediatrica, ortopedica, vascolare, e le prestazioni per i pazienti con malattie rare.L'attività intramoenia di ricovero rimane sospesa; resta garantita l'attività ambulatoriale ordinaria.