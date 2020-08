La notte delle stelle cadenti? Sdraiati sui materassi a Torre Bonvino

4 foto Torre Bonvino, dove l'inciviltà regna sovrana

Alle tradizioni è difficile sfuggire e a quella legata allamancano ormai poche ore: quella di oggi è la, la notte delle stelle cadenti. Se cercate un posto per osservarle, segnate in agenda - grazie ad un inquinamento luminoso inesistente - la località ruraleAi piedi della torre che sorge nei pressi della strada provinciale 112, e che versa in un cattivo stato di conservazione (la volta del primo piano è crollata negli anni passati, nda) si potrà assistere alla pioggia di stelle che le notti di agosto regalano ogni anno sdraiati sui(singoli oppure a due piazze) messi a disposizione dai soliti incivili ed incoscienti dai quali godersi lo spettacolo - uno show naturale impagabile - con il naso all'insù.E i materassi sono nulla a dispetto di tutti gli obbrobri d'inciviltà che costellano i terreni in quei paraggi.ormai in disuso,per l'irrigazione dei campi, perfino. L'ipermercato della barbarie. E, quando tutta questa immonda immondizia diventa ingombrante fino quasi a nascondere la torre risalente al XVIII secolo, se ne fa un bel falò e si ricava nuovo spazio da riempire con altre vergognose rimmate.E dire che basterebbe fare questo numero di telefono,, e interpellare un servizio dedicato offerto dal personale dell'. Per questa sera, tutto confermato: l'appuntamento è a, attrezzata con materassi di tutti i tipi per ammirare, in tutta comodità, la bellezza delle stelle.