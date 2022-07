La morsa di caldo dà tregua: attese consistenti piogge su Giovinazzo

Allerta meteo su Giovinazzo per la serata di giovedì 7 e per tutta la giornata di venerdì 8 luglio, quando la ventilazione di maestrale porterà sulla cittadina adriatica rovesci anche consistenti, con un crollo delleNella giornata di giovedì previstema la ventilazione da quadranti dapprima nord-orientali e poi nord-occidentali porterà molte nubi. Sono previsti rovesci di moderata intensità in serata, ma sarà nella giornata di venerdì 8 luglio che l'ondata di maltempo vivrà il suo clou, con temporali di forte intensità e vento di maestrale che sferzerà la costa.Piogge a tratti abbondanti sono previste dal primo mattino sino all'ora di pranzo, quando la colonnina di mercurionettamente in discesa rispetto alla media delle ultime settimane. Bel tempo da sabato, ma attenzione ai venti settentrionali che spireranno sostenuti e che porteranno il mare ad essere molto agitato.