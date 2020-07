Intervento al cervello su paziente sveglio. A capo dell'equipe il dott. Antonio Colamaria

LE DICHIARAZIONI DEL DOTT. ANTONIO COLAMARIA

In medicina viene chiamato angioma caveoso cerebrale ed è una lesione in un'area del cervello che può tuttavia dare origine crisi epilettiche e disturbi del linguaggio nel lobo temporale sinistro. Per rimuoverlo è stato eseguito negli scorsi giorni nelil primo intervento con paziente sveglio (awake surgery).A capo di una equipe altamente specializzata c'era il giovinazzesedirettore della struttura complessa di Neurochirurgia Ospedaliera del nosocomio dauno, coadiuvato dai neuro-anestesistidal neuropsicologoe dell'epilettologotutti del Policlinico Riuniti di Foggia, accompagnati in questa nuova frontiera della medicina dallodi San Giovanni Rotondo.L'Ospedale foggiano diviene così uno dei centri italiani dove è possibile eseguire questo tipo di interventi, che prevede una prima fase di sedazione del paziente ed una seconda in cui vengono anestetizzati alcuni nervi cranici sotto la superficie cutanea. A seguire, non è fantascienza ma la nuova frontiera della neurochirurgia e di una metodologia già ampiamente sperimentata in centri di eccellenza europei, si procede all'incisione indolore della pelle e poi all'apertura vera e propria del cranio.Ma la parte più incredibile è la successiva,in cui questi è chiamato a rispondere a domande degli neuropsicologici o ad eseguire semplici esercizi mentali affinché, mentre viene asportata la lesione lesione, non vengano compromesse le zone cerebrali adepte a dare impulsi per il movimento, la memoria e che sono preposte al linguaggio.Per il completamento dell'operazione, il paziente viene infine sedato nuovamente ed accompagnato alla fase finale dell'intervento.A Foggia Today il dottor Colomaria ha quindi spiegato quanto ormai sta accadendo nella struttura complessa di Neurochirurgia Ospedaliera da lui guidata: «Con questa metodica, si sono notevolmente ridotti i rischi di sequele neurologiche, come i disturbi del linguaggio o del movimento,- ha detto il medico giovinazzese al testata del capoluogo di Capitanata -. Si evitano, inoltre, lo stress e i problemi dell'anestesia generale per cui il paziente è in grado di rialzarsi autonomamente già il giorno successivo all'intervento. Fondamentale - la sua conclusione - è la collaborazione tra specialisti di diverse branche e pertanto la creazione di un team multidisciplinare dedicato a questo tipo di chirurgi».