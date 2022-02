Iniziata dal 7 febbraio la pulizia meccanizzata delle strade di Giovinazzo

Calendario pulizia meccanizzata

Da oggi è iniziato il servizio di pulizia meccanizzata delle strade di Giovinazzo a cura di Impregico. Il servizio parte in via sperimentale e verrà effettuato due volte al mese. I cittadini non dovranno parcheggiare le proprie auto nelle strade interessate nei giorni previsti dalla pulizia ( si allega calendario e cartina degli interventi ).Al fine di valutare al meglio ogni aspetto di questo nuovo servizio, l'Amministrazione comunale organizzerà degli incontri di quartiere. Per ogni segnalazione è sempre possibile inviare comunicazioni a sindaco@comune.giovinazzo.ba.it o recarsi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) al piano terra di Palazzo di Città.«Sappiamo che potranno esserci delle criticità durante lo svolgimento delle operazioni di pulizia - commenta il sindaco Tommaso Depalma - Per questo abbiamo deciso di monitorare la situazione in questa prima fase e nei giorni seguenti. Inoltre, comunicheremo alcune date per gli Incontri di Quartiere dal vivo così da ascoltare i cittadini e raccogliere le loro osservazioni».Tutti i Lunedì di ogni mese dalle ore 06.00 alle ore 07.00 ambo i lati · Piazza Vittorio Emanuele II1° e 3° Lunedì di ogni mese dalle ore 07.00 alle ore 11.00 ambo i lati· 07.00 – 09.30: Viale De Gaetano – III Trav. G. Marconi – Via Amoia – Piazza Risorgimento – Via G. Marconi (tratto compreso tra Via G. Sasso e Piazza Risorgimento).· 09.00 – 11.00 : Via Papa Giovanni XXIII – Via B. Lupis.2° e 4° Lunedi di ogni mese dalle ore 07.00 alle ore 10.00 ambo i lati· Via S. Caterina da Siena – Via S. Francesco d'Assisi – Via S. Chiara – Via S. Benedetto da Norcia - Via Giovinazzesi nel Mondo – Via S. Madre Teresa di Calcutta – Via Don Francesco Piscitelli – Via Don Luigi Sturzo – Via Matteotti.1° e 3° Martedì di ogni mese dalle ore 07.00 alle ore 11.00 ambo i lati· 07.00 – 09.30: Via xx Settembre – Via Sott. Ten. De Ceglie (tratto compreso tra via Marrano e via Marziani) – Via I Trav. Vittorio Veneto – Via Pignatelli – Via De Ninno.· 09.00 – 11.00: Via Partigiani Meridionali – Via L. Dagostino – Via A. Rollo – Via A. Turturro – Via Bologna – Via Roscini – Via Molino.2° e 4° Martedì di ogni mese dalle ore 07.00 alle ore 11.00 ambo i lati· 07.00 – 09.30: Via C. Rosa – Via Ten. Piscitelli – Via della Resistenza – II Trav. Marconi.· 09.00 – 11.00 : Via Cialdini – Via Settembrini – Via Eustachio (2° Martedì del mese).1° e 3° Mercoledì di ogni mese dalle ore 07.00 alle ore 11.00 ambo i lati· 07.00 – 09.30: Via Gramsci (ex I Trav. XX Settembre) – Via Fiume – Via Cattaro – Via Dalmazia – Via Spalato – Via Colapiccoli – Via Giuliodibari (tratto compreso tra Piazza Cappuccini e Via Colappiccoli.· 09.00 – 11.00: Via Scianatico – Via Ambrosoli – Via Marrano – Via II Trav. Daconto – Via Francesco Rucci – Via Celentano ( tratto compreso tra Via Daconto e Via Pignatelli) – Via Petrarca (tratto compreso tra Via Daconto e Via Sott. Ten De Ceglie).2° e 4° Mercoledì di ogni mese dalle ore 07.00 alle ore 11.00 ambo i lati· 07.00 – 09.30: Via Bitonto – Via A. Gioia (tratto compreso tra Via G. Sasso e Piazza Vittorio Emanuele II).· 09.00 – 11.00 : Via Firenze – Via Iacobellis (tratto compreso tra Via Milano e Via Bari).1° e 3° Sabato di ogni mese dalle ore 7.00 alle ore 11.00 ambo i lati· 07.00 – 09.30: Via A. Gioia (tratto compreso tra viale De Gaetano e Via G. Sasso) – Via Piano.· 09.00 – 11.00 : Via Toselli – Via Dogali.2° e 4° Sabato di ogni mese dalle ore 07.00 alle ore 11.00 ambo i lati· 07.00 – 09.30: Via Ten. Devenuto (tratto compreso tra Via M. Teresa di Calcutta a Via Martiri di Via Fani) – Via Martiri di Via Fani – Viale A. Moro – Via G. Di Vittorio – Via Diomede Illuzzi.Piazza don Tonino Bello.· 09.00 – 11.00 : Via degli Impagliatori – Via delle Filatrici – Via dei Vetturini – Via dei Maniscalchi – Via degli Ombrellai – Via Emily Dickinson – Via Torre del Ciuccio – Via Sott. Ten. De Ceglie (tratto compreso tra Via E. Dickinson a Via dei Vetturini).