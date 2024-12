Inizia a brillare il Natale: trasforma la casa per le feste da Design a Molfetta

Molfetta e tutto il territorio si prepara all'attesa di San Nicola e le case iniziano ad abbellirsi con l'atmosfera natalizia, nell'attesa della visita dell'ospite più amato dai piccoli, e intanto la magia del Natale inizia a brillare nelle strade e nelle piazze.Per portare anche tra le pareti di casa quel tocco in più per racchiudere lo spirito del Natale, in Corso Umberto I n°73 a Molfetta c'è Design, riconosciuto per la propria longevità come "negozio storico" dalla Regione Puglia: dalle collezioni arredo a quelle per la decorazione casa, dai prodotti tessili a quelli più personali, fino ai piatti più graziosi da far trovare a San Nicola perché possa riempirli di dolci e cioccolato, sono solo alcune delle proposte disponibili nel punto vendita molfettese.E ancora le più svariate idee per abbellire la casa e riempirla di calore e atmosfera in vista del Natale in arrivo: dalle soluzioni decorative a tema, alle idee regalo per rendere speciali le festività e far sentire amati i propri cari.Con 50 anni di attività e tanti affezionati clienti a Molfetta e non solo, Design rende disponibili i propri prodotti anche online, sul sito e-commerce www.livedesign.it All'interno le gallerie fotografie e tutti i dettagli dei prodotti divisi per brand, per poter effettuare gli acquisti anche a distanza, con la possibilità di consegna e ritiro direttamente in negozio.Per ogni altra esigenza le porte dello store Design sono aperte sul Corso come negli ultimi 50 anni, rimanendo dunque un vero punto di riferimento per le scelte di design e qualità per la casa e per le idee regalo.Per maggiori informazioniTelefono 080 3975220E-mail info@livedesign.it