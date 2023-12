In viaggio verso "Christmas Wonderland" al Castello di Barletta

Al botteghino in loco al costo di €8,00

Online al costo di €8,00 + prevendita e commissioni su www.christmaswonderland.it/biglietti (link in bio)

Ingresso gratuito per i bambini fino a 2 anni

Costo ridotto a €6,00 per le persone con disabilità

Per i gruppi organizzati superiori a 25 persone si consiglia di contattare il 3517422792 o scrivere a info@christmaswonderland.it

Dal lunedì al giovedì, dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 22:00.

Dal venerdì alla domenica e festivi, dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 23:00.

24/12 - dalle 10:30 alle 18:00

31/12 - dalle 10:30 alle 15:00

07/01 - dalle 10:30 alle 13:00

Con il sacco in spalla e il suo tipico vestito rosso, Babbo Natale è finalmente arrivato a Barletta per incontrare il suo aiutante Elfo e ultimare i preparativi di Christmas Wonderland . Ma chi è quel losco figuro alle loro spalle? Lo hai visto anche tu?Dal 6 dicembre al 7 gennaio, puoi incontrare Babbo Natale al Castello insieme al suo aiutante Elfo e ai suoi amici!Pronto a vivere l'autentica magia del Natale? L'accesso al villaggio è gratuito.Per accedere ai sotterranei per incontrare Babbo Natale e visitare le 5 stanze magiche è richiesto l'acquisto del biglietto.