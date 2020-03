In Puglia due nuovi decessi per Coronavirus

IN PUGLIA

Nella giornata di ieri, 10 marzo, in Puglia ci sono statiper Coronavirus, in attesa di ulteriori conferme dall'Istituto Superiore di Sanità. Si tratta di una donna di 88 anni del leccese e di un uomo di 90 della provincia di Foggia, entrambi purtroppo con patologie pregresse.A confermarlo nel consueto bollettino serale il Presidente, sulla base di quanto accertato dal direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.Ieri sono stati effettuati 74 test in tutta la regione per l'infezione da Covid-19 Coronavirus e di questiI 9 casi positivi sono cosi suddivisi:4 ex provincia di Bari;1 Provincia Bat;1 Provincia di Brindisi;1 Provincia di Foggia;2 Provincia di Lecce (tra cui la donna deceduta);Tutti i test positivi sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.Il dato certamente più allarmante è quello delle persone in terapia intensiva: sono ben, mentre i decessi sono arrivati a. In totale, in questo momento, ci sono in Italia 8.514 persone positive al virus e dall'inizio della diffusione i contagi sono stati bencome conferma il Ministero della Salute.Le buone notizie sono quelle relative ai guariti, che hanno toccato quotaLa speranza è che le nuove misure restrittive decise dal Governo aiutino a contenere la diffusione, come sembrerebbero dimostrare le notizie che arrivano da Codogno, cuore della prima zona rossa, dove ieri non ci sono stati contagiati per la prima volta. Una speranza per tutto il Paese.