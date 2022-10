In arrivo maltempo su Giovinazzo

Maltempo in arrivo su Giovinazzo nella giornata di lunedì 10 ottobre, come ampiamente annunciato dalla nostra redazione.Secondo gli esperti venti sciroccali porteranno nuvole a scaricare pioggia sulla cittadina adriatica nella parte centrale della giornata, sin dalla tarda mattinata e per tutto il pomeriggio, e non a sera come precedentemente previsto.Temperature massime in discesa di alcuni gradi, che non supereranno mai iTemporali nel pomeriggio, con rovesci consistenti. Migliora a sera, con venti moderati di Gauro che scacceranno le nubi. Umidità elevatissima sino a toccare picchi del 96%.Serata poco nuvolosa e minime della notte stabili,Martedì 11 ottobre previsto cielo sereno o poco nuvoloso.