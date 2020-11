Il Van di "4 Ristoranti" a Giovinazzo

Il minivan con i vetri oscurati della popolare trasmissione Skyè stato avvistato a Giovinazzo questa mattina, 11 novembre, come documenta la nostra foto. Un giro in centro città non sappiamo diretto dove, ma che è bastato per incuriosire i tanti fan distraordinario cuoco e conduttore, tra gli altri, di uno dei programmi tv più seguiti del settore.Di certo la troupe ha girato a Bitonto nelle scorse giornate ed appare pertanto plausibile, visto che diversi ristoratori da noi contattati hanno detto di non essere loro protagonisti di una puntata, che la produzione abbia inteso recuperare immagini sul mare.Lo sapremo presto, tuttavia, non appena saranno messe in onda le nuove puntate di un format assai seguito nel nostro Paese.In ogni episodio si sfidano appunto 4 ristoranti che fanno un tipo di cucina simile, da quelli più innovativi condotti solitamente da giovani imprenditori, a quelli più tradizionali o che hanno la caratteristica di essere immersi in scenari particolari affini. Tutti con l'unico minimo comun denominatore dell'area geografica.Nella sesta edizione, quella trasmessa in questo 2020 prima della nuova recrudescenza della pandemia per il Covid-19, Borghese ha girato in lungo ed in largo l'Italia, da Venezia alla Valle d'Aosta, da Roma alla Riviera del Conero, per poi toccare Arezzo, la Carnia friulana, la Val Badia, il Cilento in Campania ed infine la Lunigiana, nell'alta Toscana.è in questo periodo in onda in replica nel tardo pomeriggio su TV 8, canale in chiaro del digitale terrestre appartenente sempre al gruppo Sky.