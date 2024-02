Il giovinazzese Mattia Ignomiriello in scena al Petruzzelli di Bari

Il talento della danza, giovane ballerino di Giovinazzo, sarà tra i protagonisti dell'opera rockcreata nel 2019 da Micha Van Hoecke, regista teatrale, ballerino e coreografo belga morto nell'agosto del 2021.Lo spettacolo, che avrà come protagonista il celebre ballerinoe i danzatori della Compagnia di Danza Daniele Cipriani, ci permetterà di ammirare una delle personalità di rilievo della nostra città:. L'opera rock, inserita nella 82ª Stagione della Camerata Musicale Barese, andrà in scena oggi, domenica 4 febbraio, alle ore 21.00 al Teatro Petruzzelli di Bari.L'incontro tra la danza e la musica splendida dei leggendari Pink Floyd saprà conquistare il pubblico degli appassionati perché le musiche saranno eseguite dal vivo dalla band "Pink Floyd Legend". "Shine-Pink Floyd Moon" è una travolgente opera rock che rappresenta la fase di un viaggio nel mondo della luna intesa non solo come luogo di follia e senno smarrito, ma anche come simbolo della poesia e della fantasia, così da essere in un vero e proprio viaggio pieno di speranza all'interno della vita.«Io ho avuto la fortuna di essere già presente alla creazione del balletto con il coreografo Micha Van Hoecke - ci ha detto Mattia Ignomiriello - Il regista e coreografo Hoecke ha creato su di me e sulle mie qualità una coreografia sulle note del famosissimo brano "Mother". È uno spettacolo ideato nel 2019 e portato in tournée in quasi tutta Italia fino ad oggi con grande successo di pubblico e di critica. Sono molto emozionato di essere in scena a teatro a Bari nella mia terra- ha concluso il ballerino».Da Giovinazzo saranno in molti a seguire questo spettacolo al Petruzzelli di Bari, tanti appassionati di danza e di musica e principalmente tanti fans di Mattia Ignomiriello, tra cui i cari genitori Marta e Nicola, già emozionati al sol pensiero di assistere a questa performance eccezionale e prestigiosa del loro amato figlio.