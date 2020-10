Il Cinema Uci di Molfetta ospita le “Prove preselettive degli insegnanti di sostegno”

Nel Cinema Uci di Molfetta, oggi, dalle ore 12 (sino al primo pomeriggio), si stanno svolgendo le prove preselettive ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I° grado e nella scuola secondaria di II° grado. Questo l'imponente evento che coinvolge gli spazi del Cinema Multisala all'interno del Puglia Village pugliese, che si è subito dimostrato disponibile alla necessità dell'Università degli Studi di Foggia.Considerato l'elevato numero di candidati coinvolti, con oltre mille soggetti solo nelle sale del Cinema Uci, è già tutto pronto per garantire adeguatamente il rispetto di tutte le misure di sicurezza previste, anche in attuazione della normativa nazionale e regionale per la prevenzione della diffusione del Covid-19.