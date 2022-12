Il 9 e 10 dicembre appuntamento a Bisceglie con Calici nel Borgo Antico

Due serate fra vini pugliesi, gastronomia, musica dal vivo e luci d'artista: venerdì 9 e sabato 10 dicembre torna Calici nel Borgo Antico nel centro storico di Bisceglie.Più di trenta rinomate cantine metteranno a disposizione i propri vini da scoprire e assaporare: centinaia di etichette di bianchi, rossi e rosati di grandissima qualità.Ma Calici nel Borgo Antico non è solo sinonimo di vino: le strade del centro storico si trasformano in un mercatino del gusto all'aperto. Lo street food è proposto dai ristoratori, con un menù che spazia dal caciocavallo impiccato ai panini con la brasciola, fino agli strascinati con le rape, un angolo del casaro, pettole e carne alla brace.Un'esperienza impareggiabile tra il meglio di vini e cucina pugliese, passeggiando tra i pittoreschi vicoli del centro storico biscegliese, dove piazze e palazzi sono i protagonisti di un suggestivo spettacolo di luci d'artista a tema natalizio, con allestimento ecofrendly e sostenibile.Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per due serate imperdibili.I ticket degustazione saranno acquistabili nei punti vendita all'ingresso del centro storico.È consigliato parcheggiare nell'area di sostanza della stazione ferroviaria di Bisceglie in piazza Armando Diaz. Info 392 6012185.