Il 28 gennaio a Giovinazzo la marcia della pace

Avrà luogo a, domenica 28 gennaio, l'annualeorganizzata dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali e dalla nostra Diocesi.Sarà l'occasione per riflettere sul messaggio pubblicato dal Papa, in occasione della 57ª giornata internazionale della pace, dal titolo "Intelligenza artificiale e pace" e per lasciarsi provocare dallo slogan della manifestazione "Trasformeremo le spade in vomeri?".Il ritrovo è previsto alle ore 18, presso il molo Costruttori di Pace. Insieme al nostro Vescovo si pregherà e si chiederà con urgenza la pace in un momento storico in cui, oltre al perdurare dei conflitti in corso da tempo, assistiamo all' escalation di quello israelo-palestinese e a una recrudescenza della violenza in particolar modo nei confronti delle popolazioni civili.La marcia si avvierà alle ore 18.30 e, dopo aver attraversato alcune strade della città di Giovinazzo, giungerà alla parrocchia S. Agostino.Interverranno per portare la loro testimonianza il professor Alessandro Marescotti, fondatore e presidente di Peacelink, e Rosa Siciliano, direttrice editoriale di Mosaico di pace, rivista di Pax Christi. Concluderà il Vescovo,L' iniziativa si avvale del patrocinio morale dei Comuni di Molfetta, Ruvo di Puglia, Giovinazzo e Terlizzi.