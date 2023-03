Il 19 marzo c'è la grande Festa del Papà a Giovinazzo

Mattinata di domenica 19 marzo in festa per tante famiglie giovinazzesi.Dalle ore 11.00, in piazza Vittorio Emanuele II, infatti, ci sarà la grandenel giorno in cui a Giovinazzo saranno organizzati i tradizionali altarini di San Giuseppe.La neonata associazione Xenia organizza una domenica con una serie di giochi e musica a misura di piccoli a cura della "Hip Hip Urrà Animazione". L'evento è patrocinato dal Comune di Giovinazzo. In piazza ci saranno il truccabimbi, spettacoli di magia e baby dance.Un altro momento collettivo in spensieratezza dopo il San Valentino ed il Carnevale e prima di entrare nel vivo del calendario di eventi religiosi che precedono la Pasqua.