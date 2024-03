Gli alunni della scuola "Rodari" alla scoperta del mondo dei dolci

Durante il percorso progettuale di quest'anno scolastico, i bambini delle sezioni A e B del plesso di S, appartenente all'I.C. "S. G. Bosco-Buonarroti" di Giovinazzo, sono entrati nel meraviglioso e fantastico mondo del Regno dei dolci, regno in cui vive Fata Confetto.Le docenti della Rodari hanno progettato per i loro alunni un mini percorso che li ha visti protagonisti di "dolci" avventure.Nel primo giorno di primavera, i bambini e le bambine, come prima tappa, si sono recati in visita allalaboratorio artigianale del maestro Nicola Giotti, emblema dell'unione perfetta e meravigliosa tra arte e artigianato, pasticciere conosciuto su tutto il territorio nazionale per l'eccellenza delle sue creazioni.La visita alla pasticceria ha destato curiosità e interesse nei bambini, che sono stati letteralmente ammaliati dai tantissimi dolci e pasticcini e dalla bellezza delle tantissime uova di cioccolato realizzate con l'aerografo (tecnica inventata dal maestro Giotti), vere e proprie opere d'arte.Il maestro ha dapprima raccontato la storia delle uova di Pasqua e delle "scarcelle", dolce pasquale pugliese, poi ha condotto i bambini a visitare il suo laboratorio, in cui i piccoli hanno conosciuto tutte le fasi di preparazione della colomba pasquale, dall'impasto (simile a quello del panettone ma con la forma di una colomba), alla cottura in forno e alla loro sistemazione a testa in giù prima di poter essere confezionate.Ultima fase, quella più gradita ai piccini, è stata, dolce dono del maestro Nicola e di tutta la sua equipe.Rientrare a scuola e vedere il loro entusiasmo ha reso felici le insegnanti che hanno voluto premiare i loro piccoli con un'ultima sorpresa: un laboratorio sul cioccolato, seconda tappa del percorso.Il laboratorio è stato svolto dal signor Savino Depalo, genitore di un'alunna del plesso e pasticcere presso una nota sala ricevimenti che, aiutato dalla signora Angela, ha realizzato un coniglietto pasquale fatto con cioccolato bianco.I bambini delle due sezioni hanno ammirato la bravura del pasticcere nel manipolare il cioccolato, fonderlo, farlo raffreddare e creare le parti del corpo del coniglietto.Premio finale per la curiosità e l'entusiasmo manifestati durante il laboratorio è stato un uovo di cioccolato, realizzato dal signor Savino, che i piccoli hanno portato a casa come ricordo di una giornata di infinita "dolcezza".In questo percorso progettuale i bambini hanno potuto dare spazio alle loro emozioni, dalla gioia allo stupore alla sorpresa, vivendo momenti arricchenti e formativi che dimostrano che la Scuola dell'Infanzia non solo è luogo di formazione ma luogo di vita che prepara alla vita (J. Dewey)