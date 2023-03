2 foto Giovinazzo ha festeggiato i 100 anni di Teresa Serrone

Speciale festa di compleanno per idi, un ambito traguardo che la neocentenaria ha festeggiato circondata dall'affetto dei suoi familiari, nell'auditorium della parrocchia San Giuseppe, dove ha ricevuto la visita del sindaco, che le ha consegnato un mazzo di fiori e una pergamena.«È un piacere prendere parte a questo momento in cui si celebra la vita», ha detto il primo cittadino, presente col parroco. «Zia Teresa», come viene comunemente chiamata, è nata il 14 marzo 1923 a Giovinazzo. Una famiglia numerosa la sua (in tutto erano nove, sette fratelli e due sorelle), come tutte a quei tempi, che viveva con umiltà, ma con tanta dignità. Casalinga, è stata cresciuta da suo fratelloe dalla moglie, deceduti.Una lunga vita vissuta in un alternarsi di momenti difficili, di emozioni, paure, serenità, affetti e amicizia ad oltranza che l'anziana ha affrontato con disinvoltura e saggezza. Adesso, accanto a lei, ad accudirla amorevolmente ci pensano i suoi nipoti,senior (, invece, la più piccola, è deceduta). E ieri l'intera famiglia si è stretta attorno a lei, prezioso patrimonio di tradizioni, di valori culturali e civili, per festeggiare il traguardo del secolo di vita.A certificare i 100 anni di vita pure una pergamena di Palazzo di Città, a nome dell'intera comunità, come testimonianza di un giorno speciale di una straordinaria donna che ha vissuto gli anni in cui erano richiesti sacrifici per vivere e crescere dignitosamente. Oggi è ricambiata dall'amore e dalle cure dei suoi cari. Auguri!