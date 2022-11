Giovinazzo di nuovo sopra la media metropolitana per contagi da Covid

Nuovo report dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari sulla situazione dei contagi in tutta l'Area metropolitana del capoluogo regionale.Impennata dei contagi a Giovinazzo, dovescorsi sono statele nuove infezioni riscontrate, +18 rispetto al rilevamento precedente. Ed i numeri dovrebbero essere inferiori a quelli reali, poiché in molti effettuano tamponi fai da te e sfuggono al tracciamento.Giovinazzo sale quindi al di sopra media metropolitana, attestatasi a 212,9 casi ogni 100mila abitanti, mentre nella cittadina adriatica il tasso di positività è arrivato a, in nettissima crescita rispetto al 13 novembre, quando era a 153,7. Dati che invitano a prestare maggiore attenzione, ma che non devono inquietare. Stiamo per entrare nella fase più critica dell'anno per i Coronavirus e bisognerà monitorare la situazione soprattutto relativa ai ricoveri.