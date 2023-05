Giovinazzo celebra don Milani a cento anni dalla nascita

In occasione del centenario della nascita di, sacerdote e maestro che ha lasciato il segno nel nostro Paese, l'Amministrazione comunale di Giovinazzo ha deciso di dedicare un evento aperto alla cittadinanza.Sabato, 27 maggio, alle ore 18.30, alla Cittadella della Cultura, si terrà un dibattito sul tema:Interverranno il Prof. Pietro Di Martino, Professore Ordinario dell'Università di Pisa, coordinatore del corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, e la Prof.ssa Loredana Perla, Direttrice del Dipartimento di Formazione, Psicologia e Comunicazione dell'Università di Bari 'Aldo Moro'. All'incontro interverranno il sindaco, Michele Sollecito, e l'assessore alla Cultura, Cristina Piscitelli.«Nel solco della nostra tradizione sempre viva e della nostra sempre altissima attenzione per il mondo della scuola e per la sfera educativa, siamo molti contenti di ospitare un evento che ci dà la possibilità di tenere vivi i rapporti non solo con la scuola ma anche con il mondo accademico - dichiara il sindaco,- Per noi la dispersione scolastica non è solo un numero o una percentuale, ma una questione di fondamentale importanza. Ogni singolo studente che lascia gli studi è per noi una bruciante sconfitta».L'incontro di sabato sarà moderato dal consigliere comunaleche dichiara: «In questi anni in cui il fenomeno della dispersione scolastica risulta essere sempre più in crescita, è necessario partire dai buoni esempi, ancora attuali, che hanno lasciato il segno nella comunità. Ricorderemo infatti il messaggio educativo di Don Milani in occasione del centenario della sua nascita. Con l'evento di sabato si dà avvio ad una serie di occasioni in cui la città 'interroga' il mondo accademico su tematiche di interesse economico-sociale, civico e culturale».