Giostrina carosello in piazza, al sindaco piace molto. E a i giovinazzesi?

«Questa idea deldi installare un classicomi è piaciuta molto!».Il carosello a cui fa riferimento il sindacoè la giostrina d'altri tempi presente da qualche giorno in piazza Vittorio Emanuele II. Una scelta operata dal gruppo guidato da Francesco Cassano che tanti consensi ha riscosso tra le famiglie, non senza mugugni di qualcuno. In particolare i "contestatori" la indicano come un nuovo possibile fattore di stress per le chianche dell'agorà giovinazzese e ripetono come un mantra che si paga 3 euro per un giro ed è un prezzo esagerato.Non la pensa così Michele Sollecito che continua: «Sarà per l'atmosfera da Mitteleuropa, sarà per gli sguardi incantati dei bambini, sarà perché le novità piacciono agli audaci… tutto molto bello e complimenti al Comitato. Approfitto per invitare tutti a contribuire alla Festa, basta poco per sentirsi coinvolti e partecipi della festa della nostra Patrona».All'ultimo appello si unisce la nostra redazione, mentre sulla giostrina in piazza vorremmo ci diceste la vostra: cosa ne pensate voi? Vi piace? Vi riporta indietro nel tempo o è una stortura nell'immagine complessiva della piazza?