Galizia: «Con Impresa Sicura supporto ad aziende che si sono adeguate alle misure igieniche»

«Consi offre un supporto alle aziende che hanno sostenuto dei costi per adeguarsi alle misure igieniche».Ne è certa l'On.deputata giovinazzese del MoVimento 5 Stelle, presente un paio di giorni fa anche alla videoconferenza dei parlamentari del territorio con l'Amministrazione comunale ed i commercianti locali.«Il rimborso - spiega - può essere richiesto da parte di tutte le imprese italiane,. Impresa Sicura si svolge in 3 fasi:La parlamentare pentastellata non ha dunque dunque dubbi sul fatto che questo provvedimento possa autenticamente essere «una boccata di ossigeno per le aziende, che tra le altre cose hanno dovuto sopportare anche costi importanti relativamente ai dispositivi di protezione individuale e fortunatamente - rassicura l'Onorevole - non dovranno attendere molto per ottenerne i rimborsi, perché questi secondo le previsioni saranno erogati entro il mese di giugno 2020».E lei, la giovane deputata giovinazzese, cerca di ricordare a se stessa ed a tutti come ci sia bisogno di provvedimenti rapidi che giungano realmente a supportare le piccole imprese italiane, vera e propria ossatura del nostro Paese: «Nessuno - ribadisce quindi Galizia - deve essere lasciato solo. E ci stiamo impegnando al massimo perché questo non resti solo uno slogan».