Forte ondata di maltempo attesa su Giovinazzo nelle prossime ore

Una forte ondata di maltempo è prevista per quest'oggi, venerdì 3 dicembre, su tutto il nord barese e sulla Puglia adriatica.dovrebbero cadere su Giovinazzo sin dal mattino, con particolare concentrazione nella parte centrale della giornata. Temperature massime in discesa sino a 11-12° e mare mosso, ma con moto ondoso in aumento.Il maltempo persisterà anche nel pomeriggio, poi a sera inizierà ad incalzare un forte vento di maestrale, che "pulirà" il cielo e che consentirà di avere un sabato con ampie schiarite, ma con valori termici minimi mai sopra iNuove piogge dovrebbero interessare Giovinazzo tra domenica 5 e lunedì 6 novembre. Aggiornamenti nel consueto meteo domenicale previsto per la mezzanotte di domani sulle nostre pagine.