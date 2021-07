Farmacie di turno: Del Prete aperta nella giornata festiva

Continua incessante il servizio delle farmacie cittadine di assistenza all'utenza in periodo pandemico. In questa domenica, 18 luglio, il servizio a Giovinazzo è stato garantito dalla centralissimasita in piazza Garibaldi n.37, nei pressi della Villa Comunale "Giuseppe Palombella".Dopo il servizio mattutino, chiusosi alle 13.00, il turno riprenderà nel pomeriggio. Lasarà nuovamente di turno nella giornata di sabato 24 luglio.