Fabio Guastadisegni avvocato dell'anno nel settore fallimentare

Tra i giovinazzesi che portano alto il nome della nostra città fuori dai confini regionali c'è l'avvocatoIl noto legale vive e lavora a Milano nello studio di respiro internazionale "Clifford Chance" in cui è partner.Nella cerimonia di premiazione dedicata ai, organizzata da Legal Community lo scorso 1°ottobre nel capoluogo meneghino, l'avvocato Guastadisegni ha vinto il premio quale. Questa è stata la motivazione: «Fabio Guastadisegni - Clifford Chance, avvocato dell'anno Fallimentare. Clienti e peers concordano nel definirlo uno dei fuoriclasse del contenzioso fallimentare. Guida un team che nei passati 12 mesi ha lavorato ai dossier più rilevanti dell'area di riferimento».L'alto valore professionale dell'avvocato è ancora una volta emerso, e questo inorgoglisce la comunità giovinazzese, in una importante premio, quali iin cui vengono riconosciuti i migliori professionisti e studi del settore. Lo abbiamo sentito e gli abbiamo chiesto, tra le altre cose, di parlarci del premio e del suo pregio.«I Legal Awards (in italiano premi del settore legale) - ci ha detto- hanno un importante valore professionale in quanto premiano le eccellenze a livello nazionale nel mondo dell'avvocatura. I Legal Awards sono assegnati dalla più importante directory del settore legale italiano, Legal Community. Dopo una prima ampia selezione tra gli avvocati che si sono distinti durante l'ultimo anno, la decisione finale viene presa da una giuria qualificata composta da clienti quali banche e società di primaria importanza a livello italiano e internazionale. I Legal Awards vengono assegnati su base annuale e sono divisi per settori, nei vari rami del diritto».E proprio per entrare nello specifico della categoria per la quale ha ricevuto il rilevante riconoscimento di "avvocato dell'anno", cioè nel settore del Contenzioso Fallimentare, gli abbiamo chiesto di specificarci meglio di cosa si tratta. «Il contenzioso fallimentare è un ramo del- ha spiegato il legale giovinazzese - Quest' anno il settore fallimentare è stato particolarmente importante ed attivo in Italia alla luce della grave crisi finanziaria ed economica generatasi a seguito del diffondersi del Covid 19, con una serie di società italiane che sono entrate in crisi in settori portanti dell'economia italiana, quali quello dell'aviazione, quello automobilistico e quello societario in generale.Con il mio studio ho seguito contenziosi fallimentari rilevanti quali quelli generati dalle crisi societarie di Alitalia, Astaldi, Parmalat per menzionarne alcuni».Quando abbiamo avuto la possibilità di incontrare o sentire personalità che dalla nostra bella cittadina sono andate via per motivi di lavoro, abbiamo sempre chiesto che legame conservano con Giovinazzo, la famiglia, gli amici e i ricordi.«Seppure mi sia trasferito a Milano ormai dal lontano 1997 - ci ha raccontato Guastadisegni -, il legame con la mia terra resta intatto e forse è anche migliorato a livello qualitativo, riuscendo da lontano ad apprezzare ancora meglio le tante qualità e bellezze del mio paese e della Puglia in generale. Resto in contato con gli amici e le istituzioni del mio paese e quando mi capita, o mi viene chiesto, sono sempre più che lieto di dare una mano. In tal senso di recente ho partecipato con piacere all'assegnazione dicosì come nell'agosto del 2019, in occasione della Festa patronale in onore della Madonna di Corsignano, ho partecipato con piacere a una serata organizzata dall'Amministrazione comunale che raccoglieva e ascoltava il pensiero e l'esperienza di giovinazzesi trasferitisi al di fuori delle mura cittadine e che cercano di tenere alto il nome del nostro paese».E per concludere, l'avvocato Guastadisegni ha pensato di rivolgere un pensiero ai giovani…«Il messaggio che continuo a portare avanti e che cerco di trasmettere ai tanti giovani che mi capita di incontrare nella mia vita professionale è molto semplice:Ambire a crescere, ma guardandosi sempre indietro. Come ho imparato al liceo, per aspera ad astra».A lui, le nostre congratulazioni per i traguardi raggiunti.