Emiliano ha firmato la nuova ordinanza sulla scuola

Nuova ordinanza scuola Documento PDF

Il Presidente della Regione Puglia,, ha firmato ed emanato l'ordinanza relativa alla questione scuola, nella serata di martedì 23 febbraio. Il provvedimento ha stabilito le nuove misure per gli studenti di ogni ordine e grado a partire da mercoledì 24 febbraio fino a domenica 14 marzo.Resta la didattica aLe istituzioni scolastiche potranno però ammettere i ragazzi che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla Dad: per elementari e medie non sono previsti limiti, non bisognerà superare il limite del 50% della popolazione scolastica per quanto riguarda le superiori (è consigliabile per ogni singola classe).Non è stata alla fine reintrodotta la possibilità di scelta alle famiglie, come invece aveva preannunciato il governatore in una nota.In allegato l'ordinanza integrale scaricabile.