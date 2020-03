Emergenza Coronavirus, i giovinazzesi raccolgono fondi per acquistare attrezzature sanitarie

Quando scatta l'emergenza il cuore dei giovinazzesi diventa, se possibile, ancora più grande.È stata aperta pochi giorni fa (e ha già superatouna raccolta fondi per l'acquisto di apparecchiature sanitarie e macchinari elettromedicali da destinare al Policlinico di Bari e agli ospedali pugliesi per fare fronte all'emergenza Coronavirus. L'iniziativa, lanciata per primo da Agostino Giordano, vede protagonisti una dozzina di amici tra cui l'arbitro«Ci sentivamo a disagio per la situazione che si è venuta creare, che colpisce soprattutto i soggetti più deboli - spiega Illuzzi -. Abbiamo pensato che andava fatto qualcosa di concreto anche perché lahanno quindi aperto una sottoscrizione sulla piattaforma GoFoundMe con l'obiettivo - come si legge sulla pagina web dell'iniziativa - di acquistare macchinari quali ventilatori, dispositivi di ventilazione non invasiva, monitor, dispositivi di protezione individuale.«Solo con il passaparola tra i nostri amici - prosegue Illuzzi - abbiamo raccolto una buona cifra ma non ci vogliamo fermare». Finora un centinaio di persone hanno contribuito versando ognuno quello che può. «Anche un piccolo contributo - conferma l'arbitro di livello nazionale - è prezioso: se per esempio 5mila persone donassero 5 euro ciascuno raggiungeremmo una grande cifra».Al termine della sottoscrizione, che scade il 31 marzo, la somma raccolta sarà immediatamente destinata all'acquisto di attrezzature. «Il nostro sogno - sostiene Illuzzi - è raggiungereper acquistare una autoambulanza per il trasporto in biocontenimento». Con l'aiuto di tutti nessun obiettivo è impossibile.Per aderite alla sottoscrizione clicca qui: