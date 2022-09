Elezioni politiche 2022, questa sera la diretta dei risultati sul Viva Network

È arrivato il giorno delle elezioni politiche 2022. Nella giornata di oggi le urne saranno aperte dalle 7 alle 23, e tutti i votanti che hanno compiuto 18 anni sono chiamati a esprimere la propria preferenza per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.Viva Network sarà con voi in questa lunga giornata elettorale, sia durante il giorno aggiornandovi sull'affluenza alle urne, sia a partire dalle ore 23 quando avranno inizio le operazioni di spoglio.Poco prima della chiusura dei seggi sarà online un aggiornamento speciale in diretta, a cura della redazione del Viva Network, in cui sarà possibile seguire l'aggiornamento dei dati dello spoglio in tempo reale, oltre ad approfondimenti dalle singole redazioni del network.