Elezioni europee 2024, i dati sull'affluenza alle ore 12 a Giovinazzo

Dati affluenza - Rilevazione ore 12:00 - 9 giugno

GIOVINAZZO 23 su 23 - 21,50 %

Sono ricominciate alle ore 7 di questa mattina le operazioni di voto per leanche a Giovinazzo. Alle ore 12 è stato reso noto il dato sull'affluenza nelle città della provincia, per una panoramica sul numero di votanti nel secondo giorno utile per votare i rappresentanti del Parlamento Europeo.I seggi restano aperti sino alle ore 23 di oggi, quando i seggi verranno chiusi e si procederà con le operazioni di conteggio.A Giovinazzo ha votato il 21,50% degli eventi dirittoElezioni Europee - Area Metropolitana di BariACQUAVIVA DELLE FONTI 20 su 20 - 22,95 %ADELFIA 16 su 16 - 16,62 %ALBEROBELLO 9 su 9 - 17,87 %ALTAMURA 60 su 60 - 15,93 %BARI 335 su 345 - 34,58 %BINETTO 2 su 2 - 40,65 %BITETTO 11 su 11 - 19,80%BITONTO 51 su 51 - 19,61%BITRITTO 11 su 11 - 40,00 %CAPURSO 15 su 15 - 18,99 %CASAMASSIMA 16 su 16 - 15,64 %CASSANO DELLE MURGE 13 su 13 - 22,05%CASTELLANA GROTTE 18 su 18 - 20,03 %CELLAMARE 6 su 6 - 40,53%CONVERSANO 23 su 23 - 18.39 %CORATO 44 su 44 - 21,07%GIOIA DEL COLLE 25 su 25 - 38,99 %GRAVINA IN PUGLIA 34 su 34 - 17,10%GRUMO APPULA 12 su 12 - 19,25 %LOCOROTONDO 12 su 12 - 17,81 %MODUGNO 34 su 34 - 20,11 %MOLA DI BARI 28 su 28 - 14,64%MOLFETTA 60 su 60 - 17,98%MONOPOLI 52 su 52 - 16,43 %NOCI 17 su 17 - 20,72 %NOICATTARO 22 su 22 - 16,54%PALO DEL COLLE 20 su 20 - 18,63 %POGGIORSINI 2 su 2 - 24,20%POLIGNANO A MARE 18 su 18- 16,65%PUTIGNANO 25 su 25 - 50,67%RUTIGLIANO 19 su 19 - 45,40 %RUVO DI PUGLIA 23 su 23 - 19.28 %SAMMICHELE DI BARI 8 su 8 - 21,70%SANNICANDRO DI BARI 11 su 11 - 17,50%SANTERAMO IN COLLE 23 su 23 - 40,56 %TERLIZZI 22 su 22 - 21,90%TORITTO 10 su 10 - 16,49 %TRIGGIANO 30 su 30 - 16,47%TURI 13 su 13 - 37,92 %VALENZANO 22 su 22 - 19,34 %