Duplice omicidio stradale a Giovinazzo: assolto poliziotto

Nella giornata di martedì 10 gennaio, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari, Isabella Valenzi, ha emanato sentenza di assoluzione con formula piena nei confronti di un poliziotto, oggi 45enne, accusato di unI fatti risalgono al, quando il poliziotto rimase coinvolto in un incidente avvenuto nel tratto autostradale dell'A14 tra i caselli di Molfetta e Bitonto,, in direzione Bari. In quella carambola maledetta, che coinvolse la Ford Kuga dell'imputato ed una Renault Clio, rimasero uccise due persone di origine albanesi di 56 ed 82 anni.è stata la pronunzia del Gup e la fine di un incubo per l'assistente capo-coordinatore della Polizia Stradale di origini coratine.