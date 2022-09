Domani a Giovinazzo la presentazione del libro "Ti mangio il cuore"

Come spesso accade, ci sono libri che raccontano storie così intense, emozionanti e ricche di contenuti da diventare film per la tv o per il cinema. È il caso del libro dal titolo, scritto daIl libro, edito da, è diventato un film disponibile nelle sale dal prossimo 22 settembre. Di questa pellicola cinematografica, nuovo lavoro del regista e sceneggiatore, originario di Bitonto, professionista in ambito cinematografico, se ne sta parlando molto bene.Il film con protagonisti, è stato presentato in concorso con grande successo alla 79^ edizione della. Si tratta di un film drammatico, in bianco e nero, del genere "crime" che tra i suoi contenuti affronta il tema della Quarta Mafia del Gargano e della provincia di Foggia. E così l'attenzione sul libro e sul film sta conquistando critica specializzata e pubblico.A Giovinazzo, città cara al regista Mezzapesa, è stato organizzato un incontro di presentazione del libro, iniziativa che si terrà domani sera alle ore 19.00 alla Vedetta sul Mediterraneo, nel centro storico. Per entrare nei meandri della storia raccontata a quattro mani dagli scrittori Bonini e Foschini durante l'incontro interverranno il criminologoe il giornalista, nonché autore del libro,I saluti istituzionali saranno affidati al sindacoe all'assessore alla Cultura. Nel corso della serata, dedicata alla scoperta del libro, saranno inseriti interventi musicali al pianoforte a cura del pianista e compositoreQuesto momento d'incontro, con ingresso gratuito, ha il patrocinio della città di Giovinazzo e nasce in collaborazione con la scuola comunale di musica