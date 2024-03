«Dobbiamo controllare la potabilità dell'acqua». Ma è una truffa

Nuova tecnica di raggiro a Giovinazzo, soprattutto ai danni di persone anziane o sole.A lanciare l'allarme è direttamente il sindaco,: «Ho ricevuto una segnalazione da parte di una nostra concittadina - scrive il primo cittadino sui suoi profili social ufficiali - in merito ad una telefonata ricevuta ieriper chiedere di accedere in casa e controllare la potabilità dell'acqua di rubinetto. Si tratta evidentemente di un tentativo di entrare in casa per altri fini visto che il Comune non si occupa di controllare la potabilità dell'acqua e nemmeno AQP utilizza questa modalità di controllo. Diffidate dunque da questi soggetti, grazie per l'attenzione».Dopo le chiamate in cui si diceva che qualche parente era bloccato all'estero a corto di soldi e si chiedeva di lasciare danaro ad un incaricato e dopo i tentativi di truffare anziani con improbabili offerte commerciali, ecco un nuovo metodo di raggiro. Guardia alta ed in caso di necessità contattare immediatamente