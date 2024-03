Divise delle compagnie aeree: ecco quali hanno fatto la storia

Il legame tra la moda e le divise delle compagnie aeree

Emilio Pucci per Braniff International Airways

Cristóbal Balenciaga per Air France

Pierre Cardin per Olympic

Valentino per Trans World Airlines

Yves Saint Laurent per Qantas Airways

SPECIALE

In passato era largamente diffuso nelle aziende, a prescindere dalla tipologia d'appartenenza, di imporre ai dipendenti di. Questa pratica è ancora presente in alcune realtà commerciali come quelle appartenenti ad una catena, poiché il processo diinclude anche l'affermazione estetica data dale da altri elementi grafici. Al contrario, solitamente negli uffici e in altri ambienti lavorativi non si richiede agli impiegati di seguire un dress code prestabilito, bensì gli si lascia libertà di indossare gli abiti che preferiscono. Infatti, oggigiorno si preferisce lasciare spazio alla libertà e allaindividuale, ma ciò non toglie che in tantissime occasioni viene fornita una divisa aziendale ai dipendenti.Gli ambiti lavorativi in cui il ricorso al vestiario brandizzato è particolarmente diffuso sono davvero tanti – e la presenza di siti come fullgadgets.com, che consentono di acquistare l'abbigliamento da lavoro personalizzato online , ha incrementato questa tendenza – ma l'utilizzo di una vera e propria divisa, tralasciando il settore pubblico e le forze dell'ordine, viene comunemente associata alle compagnie aeree non solo in riferimento ai piloti ma anche agli assistenti di volo, dunque alle hostess e agli steward. A tal proposito: ecco qualidelle varieStoricamente parlando, le compagnie aeree si sono sempre affidate ai grandi nomi della moda per ottenere dellecon le quali potessero imporsi con il loro brand. Ciò è una solida realtà ancora oggi, e di fatto il marketing include numerosi elementi: capi d'abbigliamento personalizzati, servizi di alta qualità, diffusione del logo e così via. Per gli, invece, è molto affascinante poterla femminilità delle hostess e l'eleganza degli assistenti di volo, perciò cercano continuamente di fornire loro divise audaci e originali. Siccome nel corso del tempo sono stati progettati molti abiti da lavoro, di seguito vengono indicate leUno stilista rivoluzionario nell'ambito della moda e delle divise per gli addetti ai lavori delle compagnie aeree, Emilio Pucci negli '60 introduce un netto cambio di prospettiva per le hostess della Braniff International Airways. Ispirandosi al, lo stilista va oltre la sobrietà delle classiche divise dell'epoca per offrire al mondo nuovee in un certo senso personalizzate.Ancora una volta si pesca negli anni '60, perché c'è un altro stilista che merita di essere menzionato in questa speciale classifica. Si tratta di, il quale crea per le hostess di Air France delle divise semplici ma incredibilmente, aggiungendo ungrazie alla proposta degli stivali di pelle alti.Gli assistenti di volo della compagnia aerea conosciuta come Olympic Airways vengono vestiti dallo stilistaalla fine degli anni '60. Lo stilista prepara per loro degli abitie per certi versi, poiché presentano una forma mai vista prima. Il colore azzurro si mescola perfettamente col bianco e compone così i colori della bandiera greca; d'altronde, Olympic Airways era una compagnia aerea greca.Delle divise che hanno fatto la storia nel campo dell'aviazione sono quelle realizzate daper Trans World Airlines nei primi anni '70. I dettagli di queste divise sono mozzafiato, dalfino ai ricami in oro, passando per la. Lo stilista firma questo lavoro con il suo colore distintivo, ovvero ilNonostante gli anni '80 si differenziano per una moda alquanto eccentrica, Yves Saint Laurent riesce a disegnare degli abiti incredibilmente eleganti e legati aidi un tempo. Per non sfigurare rispetto al contesto dell'epoca, lo stilista fornisce alle hostess di Qantas Airways delle