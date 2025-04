Dipendenza dal gioco d’azzardo, se ne parla a Giovinazzo grazie ad AGAPE

Dopo vari incontri in altre città pugliesi, il progetto AGAPE per la cura delle dipendenze da gioco arriva a Giovinazzo. L'incontro si terrà martedì 6 maggio, nella Sala San Felice, dalle ore 16.30 alle 18.30.AGAPE è il primo centro nel Sud Italia ad offrire percorsi terapeutici residenziali nei weekend dedicati al gioco d'azzardo patologico. Gli incontri organizzati sono un'occasione di confronto aperta alla cittadinanza con l'obiettivo di informare, sensibilizzare e avvicinare le persone a un percorso di cura gratuito e specialistico grazie al supporto di professionisti.AGAPE è un progetto sostenuto da Fondazione CON IL SUD e promosso da Comunità Oasi2, con il supporto di partner nazionali e locali tra cui ALEA – Associazione per lo studio del gioco d'azzardo, ARESS, ASL BARI, ASL BAT – Dipartimento Dipendenze Patologiche, Associazione Casa Don Tonino Bello, gli Ambiti Territoriali di Barletta, Andria, Corato–Ruvo–Terlizzi, Molfetta–Giovinazzo, Trani–Bisceglie, Consorzio Mestieri Puglia e Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà.Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti alla cittadinanza. Per ulteriori informazioni o per segnalare il proprio interesse alla partecipazione, è possibile contattare l'équipe di progetto tramite: e-mail: progettoagape@oasi2.it , tel. 392.6061476.