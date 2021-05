Depositato il Documento Programmatico Preliminare adottato dal Consiglio comunale di Giovinazzo

È stato depositato ieri ile il Rapporto Preliminare di Orientamento (RPO) della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) adottato dal Consiglio comunale nella seduta dello scorso 30 marzo.Si tratta dell'atto più importante per arrivare all'adozione del PUG,Da questo momento in poi, e per i prossimi 20 giorni, chiunque abbia interesse (cittadini e stakeholders) può presentare delle proprie osservazioni trasmettendole a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it o attraverso posta all'indirizzo Comune di Giovinazzo, piazza Vittorio Emanuele II n.64, 70054 Giovinazzo (Ba).La documentazione è consultabile anche on line, sul sito ufficiale del Comune www.comune.giovinazzo.ba.it , alla voce Albo Pretorio. A seguire , sarà organizzata una seduta pubblica aperta alla cittadinanza nel corso della quale verranno illustrati gli aspetti più importanti del PUG che si sta redigendo dopo il DPP.«Mi auguro che i cittadini abbiano voglia di conoscere quello che stiamo facendo, visto che questo è uno degli atti pianificatori che più impatteranno nella città del futuro, perché arrivare all'adozione del nuovo PUG significherà dettare le norme, le regole e i parametri per l'urbanistica dei prossimi 20, 30 anni - spiega il sindaco, Tommaso Depalma -. Quindi si tratta di un atto importante e molto complesso, ma che permetterà a Giovinazzo di dare anche un colpo d'ala nel settore dell'urbanistica e soprattutto dello sviluppo edilizio sempre nell'osservanza della norma, rispettoso del territorio ma che sappia anche rispondere alle legittime esigenze dei privati e delle imprese».