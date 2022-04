Daniele de Gennaro si presenta alla città

Scalda i motori Daniele de Gennaro, che stasera, 9 aprile, si presenterà alla cittadinanza quale candidato sindaco di PrimaVera Alternativa, Sinistra Italiana, Movimento per la Puglia, Civica 22 e la lista a lui collegata Per Daniele de Gennaro Sindaco.Il primo comizio si terrà in piazza Vittorio Emanuele II a partire dalle 19.30 e sarà l'occasione per il candidato sindaco per presentare il suo programma in vista delle elezioni amministrative che si terranno il prossimo 12 giugno.La parola d'ordine nella coalizione è una: ribaltare 10 anni di governo Depalma. Ma per farlo de Gennaro ed i movimenti che lo sostengono dovranno convincere una fetta di elettorato di centrosinistra che invece tentenna ancora tra la sua figura e quella di Maria Rosaria Pugliese, espressione del Partito Democratico ed altre civiche.Inizia da quella piazza, troppo a lungo deserta per la situazione pandemica, la "primavera" del consigliere ed avvocato amministrativista, che punta a centrare l'obiettivo mancato per una manciata di voto cinque anni fa.