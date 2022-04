Daniele de Gennaro a Levante per una serata in cui parlare di giovani

Domani sera, 29 aprile,sarà a Levante, sul litorale lungo la passeggiata Messere, per incontrare i giovani della città.è la festa in cui si partirà parlando di politica e di grandi temi che interessano le nuove generazioni, per poi restare insieme e divertirsi. Dalle 18.00 il candidato sindaco di PrimaVera Alternativa, Sinistra Italiana, X Daniele de Gennaro Sindaco, Movimento per la Puglia e Civica 22 cercherà di affrontare, aiutandosi con alcuni colori, le criticità della città e dare "una svegliata" a tutto l'ambiente.«Venerdì 29 aprile - si legge nel comunicato apparso anche sui canali social che spiega quanto accadrà -, tutta la comunità cittadina è invitata a un evento di gioia e confronto sulle azioni per il rinnovamento di Giovinazzo divise in 4 colori tematici: azzurro, giallo, verde e rosa. Seguirà una festa per l'inizio della campagna elettorale. Per un messaggio di energia alla città, tutti i partecipanti sono invitati a indossare un colore a scelta tra quelli tematici appuntamento in Via Ruggero Messere, nei pressi del Piazzale dell'Aeronautica».de Gennaro risponderà a Sollecito a 72 ore di distanza, incontrando gli elettori in uno dei tratti più suggestivi di Giovinazzo. La campagna elettorale sta finalmente entrando nel vivo.