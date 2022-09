Dal 2 ottobre un laboratorio per creazioni "fai da te" a Giovinazzo

È motivo di grande soddisfazione riuscire a creare un manufatto con le proprie mani. La fantasia e la creatività sprigionano il piacere del bello in un oggetto ideato e realizzato artigianalmente. In questi anni sono tornati di moda gli accessori "fatti a mano", tante sono le donne che si dedicano a diffondere le tecniche creative, oggetto di attenzione di un vasto pubblico femminile.Di questo tratterà l'attività che si svolgerà nel laboratorio della creatriceA partire da domenica 2 ottobre, la designer, originaria di Molfetta, ideatrice del marchioattività commerciale sita in Via Spirito Santo n. 2 a pochi passi da Piazza Costantinopoli, organizzerà una serie di workshop. Il marchio è stato ideato con l'obiettivo di diffondere la conoscenza del nostro territorio attraverso aziende e artisti che lavorano creativamente sprigionando idee sempre nuove e originali.Ecco che dopo una stagione estiva positiva per il riscontro di clientela e pubblico, Tania de Pinto si presenta sul territorio con una proposta allettante atta a realizzare oggetti esclusivamente "hand made": il suo spazio vendita ed espositivo ospiterà infatti incontri per acquisire tecniche manipolative tra le più svariate.«Si tratta di un vero e proprio "workshop creativo", utile a imparare le tecniche di base del "fai da te"- ha affermato Tania de Pinto - per realizzare delle meraviglie con le proprie mani».A partire da domenica 2 ottobre, dalle ore 17.00, nel Pugliawithlove Lab di via Spirito Santo 2, quindi, si comincerà a creare con fantasia grazie al progetto Sweet Angel: si creerà un angelo con svariati materiali.«Nei pomeriggi dedicati ai workshop, che seguiranno un calendario stabilito, ossia ogni domenica pomeriggio del mese di ottobre, tutti i partecipanti iscritti vivranno un'esperienza ricca di spensieratezza, chiacchiere e sorrisi e porteranno a casa una creazione autentica handmade - ha così proseguito Tania de Pinto - I corsi saranno curati da me, titolare dello spazio-laboratorio e coinvolgeranno anche tante artigiane "esperte" di Giovinazzo, che mi affiancheranno nella dimostrazione pratica di ogni singolo progetto, oltre che nella realizzazione dei manufatti che gli iscritti produrranno. Sarà un modo divertente per avvicinarci al Natale, farci compagnia condividendo la manualità creativa di cui siamo appassionate».Per poter partecipare a questi progetti è necessaria l'iscrizione perché i posti sono limitati; il costo del corso più il kit del materiale incluso sarà stabilito in base al progetto che si andrà ad attuare. Ideare, progettare e creare qualcosa con passione trasmette amore attraverso il lavoro fatto a mano che diviene arte pura e concreta. Acquistare un prodotto handmade vuol dire sostenere un artigiano che si è impegnato tanto per acquisire delle tecniche, perfezionarle e attuarle mettendoci tanta passione.