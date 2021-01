Covid in Puglia: 25 decessi, 1159 nuovi contagiati e 1224 guariti nelle ultime ore

25 decessi



La situazione attuale in Puglia

Il dato giovinazzese

In Puglia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 1159 contagi da Covid-19 su 11.485 tamponi effettuati, pari al 10,09% del totale. Un dato nettamente superiore, purtroppo, sebbene stabilizzato al ribasso, rispetto a quello nazionale. Nell'Area Metropolitana di Bari sono stati 470 i nuovi casi di positività. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.208.705 test in Puglia, dai quali sono emersi complessivamente 111840 casi di positività (il 9.25% del campione totale).La nostra regione ha fatto registrare purtroppo altre 25 vittime per il Sars CoV2: 12 nel foggiano, 5 nel barese, 4 in provincia di Taranto, 2 nel leccese, 1 nella Bat. Il computo totale dei morti dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 2917. Di questi 900 risiedevano nei comuni dell'ex provincia barese.La Puglia ha attualmente 55.101 persone positive al virus ed in 53.603 si stanno curando in isolamento domiciliare (92 in meno nelle ultime 24 ore). In reparti di subintensiva restano ricoverati 1350 pazienti , 4 in meno rispetto all'ultimo rilevamento, mentre in terapia intensiva lottano 148 persone, 6 in più in poche ore.Fa ben sperare il dato sui guariti pugliesi: sono stati 1224 nella giornata di ieri e dall'inizio dell'epidemia sono stati 53.822.A Giovinazzo sono 173 gli attualmente positivi al Covid-19, mentre coloro i quali hanno contratto l'infezione da marzo 2020 sono stati 488. Di questi, 308 sono guariti e purtroppo 7 persone ci hanno rimesso la vita.