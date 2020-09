Covid, altri 43 positivi in Puglia su 1.649 tamponi. Ci sono anche due decessi

Le dichiarazioni dei direttori generali delle Asl pugliesi

Asl Bari, Antonio Sanguedolce

l totale di casi positivi nelle singole province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

Due decessi nelle ultime ore

La suddivisione dei decessi per provincia

Sono saliti a 5899 i casi di positività al Covid-19 in Puglia dall'inizio dell'emergenza. È quanto contenuto nel bollettino diffuso dalla Regione lunedì 7 settembre. I dati sono aggiornati alle ore 16:15.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 1649, 43 dei quali (pari al 2.6%) hanno avuto esito positivo: 22 nell'Area Metropolitana di Bari, 14 in Capitanata, 5 nella Bat, 1 nel leccese, un altro riferito a residente fuori regione.Asl Bt, Alessandro Delle Donne«Sono 5 i casi positivi registrati oggi nella provincia Bat, di cui 3 riconducibili a casi di positività registrati nei giorni scorsi e 1 proveniente dalla Sardegna. Su un altro caso sono in corso le indagini a cura del dipartimento di prevenzione».Asl Foggia, Vito Piazzolla«Sono 14 le nuove positività registrate in provincia di Foggia. Si tratta di: 8 persone sintomatiche; 4 contatti di casi già noti; 2 persone individuate durante l'attività di screening».Asl Lecce, Rodolfo Rollo«Il caso registrato oggi dal nostro Dipartimento di prevenzione riguarda un residente in provincia di Lecce su cui sono in corso le indagini epidemiologiche».2135 Area Metropolitana di Bari1440 Provincia di Foggia714 Provincia di Brindisi701 Provincia di Lecce477 Provincia Bat382 Provincia di Taranto49 relativi a residenti fuori regione1 provincia di residenza non notaDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 328329 test.. I casi attualmente positivi sono quindi 1197 (8 a Giovinazzo fino a comunicazione contraria che non ci è pervenuta ancora), il 14.5% dei quali è ricoverato in ospedale (173) mentre l'85.5% (1024 persone) è in isolamento domiciliare. Sei pazienti sono al momento in terapia intensiva.Sono stati registrato due decessi nelle ultime ore: uno nel barese, l'altro nel foggiano. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 565.162 Provincia di Foggia158 Area Metropolitana di Bari83 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia Bat33 Provincia di Taranto4 residenti fuori Regione