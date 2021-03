Covid: 35 morti, 1527 nuovi contagi e 1210 guariti in Puglia nelle ultime ore

I nuovi contagi e la situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo

La Puglia piange altre 35 vittime per causa diretta o indiretta del Coronavirus. I decessi sono così ripartiti per provincia di residenza: 12 nel tarantino, 11 nel barese, 5 nel Basso Salento, 3 in Capitanata, 3 nella Bat, 1 nel brindisino. Il totale dei morti da inizio pandemia in regione è purtroppo salito a 4761. Questo il mesto sunto per area di provenienza delle vittime:1589 Area Metropolitana di Bari1256 Provincia di Foggia647 Provincia di Taranto544 Provincia Bat396 Provincia di Lecce253 Provincia di Brindisi33 residenti fuori Regione6 di provincia di residenza non notaI test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 12.234 e1527 (pari al 12.48%) hanno fatto emergere altrettanti casi di positività. Dall'inizio dell'epidemia sono sono stati effettuati 1.857.302 test, che hanno permesso di rilevare complessivamente 191.050 casi di positività (il 10.28% del campione totale).Attualmente in Puglia ci sono 46.776 (+282) persone positive al Covid-19 e 44.649 sono i pugliesi che si stanno curando a casa. Aumenta il numero dei posti letto occupati nei nostri ospedali dedicati alla cura di virus: sono 2127 i pazienti ricoverati (+27 nelle ultime ore) e 274 sono le persone ricoverate in terapia intensiva.Buone le notizie sul fronte guariti arrivati a 139.513 da inizio pandemia. 1210 sono le persone che in Puglia si sono lasciate il virus alle spalle nelle ultime ore.Gli attualmente positivi sul territorio cittadino sono 144. Ben 951 giovinazzesi hanno contratto il virus da inizio emergenza sanitaria e 796 sono coloro i quali sono riusciti a guarire. Le vittime sono state 11: 7 i decessi nel 2020 e 4 nel 2021.