Covid-19, un morto nel barese

UN DECESSO NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

LA SITUAZIONE ATTUALE IN PUGLIA

Come riferito nel consueto bollettino di ieri, 24 giugno, dal presidente regionale Michele Emiliano, sentito il Dipartimento promozione della Salute guidato da Vito Montanaro, in Pugliaal Covid-19 su ben 2.790 tamponi effettuati. Da inizio pandemia sono stati effettuati 168.388 test oro-rino-faringei e 4.529 sono stati i pugliesi risultati positivi. Tutti i test sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità per le verifiche di seconda istanza. Nell'ex provincia bareseC'è purtroppo un decesso nel barese, che porta il totale delle vittime a 543, di cui 151 nella Città Metropolitana di Bari di cui Giovinazzo è parte.Per il terzo giorno consecutivo non ci sono pazienti in terapia intensiva ed i ricoverati per Covid scendono da 32 a 29. A casa si stanno curando 148 pugliesi, mentre i positivi in regione sono 177 (nessuno è di Giovinazzo). Ottimo il dato sui pazienti che si sono lasciati il virus alle spalle: in Puglia ben 3.809 persone su 4.529 sono riusciti a guarire.